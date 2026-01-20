dal 22 gennaio al cinema la commedia di massimiliano bruno 2 cuori e 2 capanne con claudia pandolfi e edoardo leo il video di amicait

Dal 22 gennaio al cinema, la commedia di Massimiliano Bruno

(askanews) – Lei è una brillante insegnante di liceo, femminista, libera e indipendente. Lui, appena diventato preside, è rigoroso e tradizionalista. Quando si incontrano l’attrazione è forte, ma pian piano emergono le diverse visioni del mondo. Succede nella nuova commedia di Massimiliano Bruno 2 cuori e 2 capanne, nei cinema dal 22 gennaio, interpretata da Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. GUARDA LE FOTO Claudia Pandolfi, attrice e mamma: le foto più belle con i due figli. Nel film la protagonista considera il suo compagno un “maschilista inconsapevole”, lui si interroga e apre gli occhi su molte cose. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal 22 gennaio al cinema la commedia di Massimiliano Bruno "2 cuori e 2 capanne", con Claudia Pandolfi e Edoardo Leo. Il video di Amica.it

