Umbria via al semi-svincolo Menotre-Scopoli | migliorata la viabilità sulla SS77 Var dopo decenni di attesa

L’approvazione del semi-svincolo Menotre-Scopoli in Umbria nasce dalla necessità di ridurre il traffico congestionato sulla SS77Var, che da anni crea disagi ai residenti. La decisione arriva dopo decenni di attesa, culminata con il via libera ufficiale della Conferenza di servizi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 18 febbraio 2026. Con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e fluidificare il passaggio dei mezzi nella Valle del Menotre, l’opera rappresenta un passo importante per la zona. Ora si attende l’avvio dei lavori.

Via Libera al Semi-Svincolo di Scopoli: Una Nuova Infrastruttura per la Valle del Menotre. Il progetto definitivo per il semi-svincolo Menotre-Scopoli, un’opera cruciale per migliorare la viabilità e la sicurezza nella Valle del Menotre in Umbria, ha ricevuto il via libera dalla Conferenza di servizi istruttoria presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 18 febbraio 2026. L’approvazione segna un passo fondamentale per risolvere un’annosa criticità di accessibilità lungo un tratto di circa 18 chilometri della SS77Var, privo di uscite dedicate e fonte di disagi per residenti e imprese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Quadrilatero Umbria-Marche, il semi-svincolo di Scopoli prende forma: via libera al progetto definitivoIl Comune di Foligno ha approvato il progetto definitivo del semi-svincolo di Scopoli, un passo importante per migliorare la viabilità.

Via libera allo Svincolo di Scopoli: "Completato il finanziamento"È stato completato il finanziamento per lo Svincolo di Scopoli, grazie a un importante stanziamento di 17 milioni di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture.

