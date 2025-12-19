Via libera allo Svincolo di Scopoli | Completato il finanziamento

È stato completato il finanziamento per lo Svincolo di Scopoli, grazie a un importante stanziamento di 17 milioni di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture. L’annuncio è stato dato dal sindaco Stefano Zuccarini, che ha sottolineato come i fondi dedicati garantiranno la realizzazione dell’opera. Un passo fondamentale per migliorare la viabilità e favorire lo sviluppo locale.

Completato il finanziamento dello Svincolo di Scopoli, con appositi fondi dedicati. Lo ha annunciato il sindaco Stefano Zuccarini spiegando che "il ministero delle Infrastrutture, attingendo da un fondo speciale, ha deliberato lo stanziamento di ulteriori 17 milioni per i lavori, che garantiranno così la totale copertura dei costi previsti". "È una notizia storica - aggiunge il sindaco - che premia il costante e decisivo impegno che ho portato avanti in prima persona con il ministro Matteo Salvini, in piena sinergia con la precedente giunta regionale di centrodestra. Un particolare ringraziamento al capogruppo della Lega in consiglio regionale ed ex assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche per l'attenzione, ed al 'Comitato pro svincolo' della Val Menotre che non ha mai mollato la presa, che ha sempre combattuto al nostro fianco questa lunga battaglia.

Svincoli di Scopoli, Melasecche: «Dal ministero altri 17 milioni» - «Il ministero delle Infrastrutture ha accettato di assegnare altri 17 milioni per la realizzazione dello svincolo di Scopli» lungo la nuova statale 77 Foligno- umbria24.it

Trivelle operative, avanti spediti sull’AV Salerno–Reggio e via libera allo svincolo di Eboli”. Il punto del Sottosegretario Ferrante e di RFI #altavelocità #SottosegretarioMIT #SvincoloA2Eboli #tullioferrante - facebook.com facebook

