Umberto Eco 10 anni fa la morte | il mondo lo celebra dopo il lungo silenzio

Il 19 febbraio 2026 segna il decimo anniversario della scomparsa di Umberto Eco, morto dieci anni fa per cause naturali. La giornata viene ricordata in tutto il mondo con eventi e letture pubbliche, anche perché Eco aveva chiesto di mantenere il silenzio sulla sua morte. La sua figura rimane ancora molto presente, grazie ai libri e alle idee che ha lasciato. Molti lettori e studiosi si riuniscono nelle librerie e nelle biblioteche per celebrare il suo lavoro. È un giorno in cui si riflette sulla sua eredità culturale.

Oggi, 19 febbraio 2026, saranno dieci anni dalla morte di Umberto Eco. Una data che coincide con la scadenza dei "10 anni di silenzio", invocati dallo stesso semiologo nel suo testamento. L'evento è atteso in Italia e non solo, con iniziative volte a celebrare uno dei massimi studiosi di comunicazione del '900. Scrittore, filosofo, semiologo esperto di comunicazione e media, Umberto Eco era nato ad Alessandria il 5 gennaio del 1932, e si è spento nella sua abitazione di Milano all'età di 84 anni. A renderlo immortale nella letteratura mondiale è stato il bestseller 'Il nome della Rosa', pubblicato nel 1980, del quale sono state vendute 14 milioni di copie, con traduzioni in oltre cento lingue, una trasposizione cinematografica che ha vinto 4 David di Donatello nel 1987. Maratona web per ricordare Umberto Eco, dopo 10 anni di silenzio. Una diretta aperta a tutti: quando e come partecipareOggi Bologna si prepara a ricordare Umberto Eco a dieci anni dalla sua scomparsa. Una maratona web per ricordare Umberto Eco, dopo 10 anni di silenzio. Una diretta aperta a tutti: quando e come partecipareDopo dieci anni dalla sua scomparsa, Bologna organizza una maratona web per ricordare Umberto Eco. Su YouTube si terrà una maratona dedicata a Umberto Eco, per festeggiare la fine dei 10 anni di silenzio su di lui chiesti dallo scrittore nel suo testamento. 10 anni dalla morte di Umberto Eco, per l'anniversario una maratona di 24 ore su Youtube. Umberto Eco, l'alessandrino: il ricordo a 10 anni dalla morteL'intellettuale, noto e apprezzato in tutto il mondo come studioso e anche romanziere, ha sempre mantenuto i suoi legami con le radici piemontesi. Dieci anni fa moriva Umberto Eco. Dalla Salaborsa di Bologna alle isole Fiji, ventiquattr'ore di testimonianze e ricordi di lettori, amici e colleghi. Roberto Cotroneo. "Umberto Eco è riuscito a parlare al mondo, è unico anche per questo"