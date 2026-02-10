Maratona web per ricordare Umberto Eco dopo 10 anni di silenzio Una diretta aperta a tutti | quando e come partecipare

Oggi Bologna si prepara a ricordare Umberto Eco a dieci anni dalla sua scomparsa. Una maratona web aperta a tutti permette di partecipare online, seguendo le iniziative che si svolgeranno in streaming. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico in modo semplice e diretto, senza formalità. L’evento si terrà nel pomeriggio e sarà accessibile attraverso diverse piattaforme, con interventi e letture dedicate al grande scrittore e semiologo.

Bologna, 10 febbraio 2026 – Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco così quest’anno sono molti gli eventi che lo celebreranno e ricorderanno. Mentre l’Alma Mater di Bologna promette di inaugurare la nuova biblioteca che accoglierà il suoi 44mila volumi e di proporre il primo convegno internazionale; la Famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale senza precedenti: Eco Eco Eco - A World-Wide Talk for Umberto. Un dialogo corale dopo 10 anni di silenzio. Si tratta di una maratona digitale non-stop di 24 ore che mette fine ai dieci anni di silenzio chiesti da Eco e che trasformerà la memoria del professore in un dialogo corale, invitando per la prima volta la sua comunità di lettori e studiosi a intervenire accanto ai grandi nomi della cultura internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maratona web per ricordare Umberto Eco, dopo 10 anni di silenzio. Una diretta aperta a tutti: quando e come partecipare Approfondimenti su Umberto Eco Una maratona web per ricordare Umberto Eco, dopo 10 anni di silenzio. Una diretta aperta a tutti: quando e come partecipare Dopo dieci anni dalla sua scomparsa, Bologna organizza una maratona web per ricordare Umberto Eco. Dieci anni senza Umberto Eco, due libri per ricordarlo Il 19 febbraio ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Umberto Eco, figura di rilievo nel panorama culturale italiano e internazionale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Umberto Eco Argomenti discussi: MARATONA DI TOKYO 2027 2027 | 42K | Iscrizioni, percorso, costo, pettorale, info gara, programma, partenza e arrivo; Elisa Palmero, pronta al grande salto: Ecco la mia prima maratona; Napoli e le sue radici elleniche, presentato il programma della Giornata Mondiale della Lingua Greca. Una maratona web per ricordare Umberto Eco, dopo 10 anni di silenzio. Una diretta aperta a tutti: quando e come partecipareSi tratta di un non-stop di 24 ore che coinvolgerà partecipanti da tutto il mondo. L’evento ‘Eco Eco Eco - A World-Wide Talk for Umberto’ sarà trasmesso su YouTube ... ilrestodelcarlino.it Umberto Eco, il mondo lo ricorda con una maratona webIl mondo è stato invitato a partecipare a una straordinaria iniziativa collettiva: una maratona web aperta a tutti per celebrare Umberto Eco. L'invito è esplicito: chi ha conosciuto Eco potrà ... it.blastingnews.com Noi siamo la nostra memoria, scriveva Umberto Eco, e questo rende la nostra vita affascinante: con l’invecchiare, si recuperano memorie antiche. Dal 16 febbraio un nuovo podcast realizzato in collaborazione con il Festival della Comunicazione di Camogli: a - facebook.com facebook Noi siamo la nostra memoria, scriveva Umberto Eco, e questo rende la nostra vita affascinante: con l’invecchiare, si recuperano memorie antiche. Dal 16 febbraio un nuovo podcast realizzato in collaborazione con il Festival della Comunicazione di Camogli: a x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.