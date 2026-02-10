Una maratona web per ricordare Umberto Eco dopo 10 anni di silenzio Una diretta aperta a tutti | quando e come partecipare

Dopo dieci anni dalla sua scomparsa, Bologna organizza una maratona web per ricordare Umberto Eco. L’evento, aperto a tutti, si svolge con una diretta online che invita chiunque a partecipare e condividere il ricordo dello scrittore e filosofo. La maratona si tiene oggi, 10 febbraio 2026, e rappresenta un’occasione per celebrare la sua figura e il suo lavoro.

Bologna, 10 febbraio 2026 – Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco così quest’anno sono molti gli eventi che lo celebreranno e ricorderanno. Mentre l’Alma Mater di Bologna promette di inaugurare la nuova biblioteca che accoglierà il suoi 44mila volumi e di proporre il primo convegno internazionale; la Famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale senza precedenti: Eco Eco Eco - A World-Wide Talk for Umberto. Un dialogo corale dopo 10 anni di silenzio. Si tratta di una maratona digitale non-stop di 24 ore che mette fine ai dieci anni di silenzio chiesti da Eco e che trasformerà la memoria del professore in un dialogo corale, invitando per la prima volta la sua comunità di lettori e studiosi a intervenire accanto ai grandi nomi della cultura internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il prossimo 19 febbraio, a Milano, si terrà una cerimonia di intitolazione dedicata a Umberto Eco, commemorando il decimo anniversario della sua scomparsa.

