L' Umana Reyer cade con Reggio Emilia al Taliercio | finisce 79-81

L'Umana Reyer Venezia perde contro Reggio Emilia al Taliercio, con il punteggio di 79-81, perché ha commesso troppi errori nel finale di partita. La squadra di casa ha mostrato poca lucidità negli ultimi minuti, permettendo agli avversari di ribaltare il risultato. Un dettaglio che ha pesato molto è stata la perdita di palloni cruciali proprio quando serviva maggiore attenzione.

Stop a sorpresa per i lagunari dominati al rimbalzo e imbrigliati dal gioco degli emiliani. Ora testa alla final eight di coppa italia Brutto stop interno per l'Umana Reyer Venezia che in una giornata poco fortunata non riesce a superare la Una Hotels Reggio Emilia. Gli ospiti espugnano il Taliercio 79-81 al termine di un match durissimo, iniziato pur bene per gli orogranata (20-9 al 6'), ma poi rovesciato dagli emiliani. Il break arriva già nel primo quarto, Reggio si porta avanti e poi allunga fino al +7 (28-35 al 14'). La partita si fa nervosa, l'Umana Reyer non molla mentalmente ma sono troppi i tiri sbagliati e troppo pochi i rimbalzi.