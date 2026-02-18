Ultimissime Inter LIVE | Chivu a Prime e le ultime in vista del Bodo Glimt

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO. Bodo Inter, questa sera il playoff di Champions League! Diversi dubbi per Chivu sull’undici titolare. Bodo Inter, questa sera il playoff di Champions League. Chivu lavora sull’undici di partenza nella gelida notte europea in Norvegia Chivu a Prime: «Se Spalletti si è offeso potrei chiedere scusa. 🔗 Leggi su Internews24.com

Ultimissime Inter LIVE: Si punta al rinnovo di Calhanoglu. Intanto Chivu perde due pedine per il Bodo GlimtCalhanoglu potrebbe rinnovare il suo contratto con l’Inter, una mossa che potrebbe rinforzare il centrocampo della squadra.

Conferenza stampa Chivu pre Bodo Glimt Inter LIVE: le paroleCristian Chivu ha parlato oggi alla vigilia della partita contro il Bodo Glimt, spiegando le strategie che l’Inter intende adottare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Formazioni ufficiali Inter-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dumfries, Barella, Calhanoglu, Thuram, Pio Esposito, Conceiçao, McKennie, Kelly e Miretti; Bodo/Glimt-Inter, probabili formazioni e ultime notizie: turnover oculato e diversi ballottaggi per Chivu; Del Piero, la Juve in faccia alla tv: Kalulu non è fallo neanche su Barella. E ammutolisce Chivu; Ultimissime Inter LIVE | Chivu riflette sugli ultimi dubbi Lautaro si racconta al Matchday Programme.

Chivu ricambia l’Inter: solo in 4 sicuri di giocare col Bodo Glimt | VIDEOLe ultime Inter news sulla formazione del match col Bodo Glimt: tanti ballottaggi per Chivu, con solo 4 sicuri di giocare ... interlive.it

Bodo Glimt-Inter, Chivu: Le polemiche ci sono ogni domenica, basta fare i moralistiLeggi su Sky Sport l'articolo Bodo Glimt-Inter, Chivu: 'Le polemiche ci sono ogni domenica, basta fare i moralisti' ... sport.sky.it

FcInterNews.it. . Viviamo insieme la vigilia di Bodo/Glimt-Inter, andata dei playoff di Champions League. Le ultimissime alla vigilia della sfida, la probabile formazione e ampio spazio alle parole di Chivu e Bastoni. facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Juventus x.com