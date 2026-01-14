Udine Comics & Games | la cultura pop in mostra con tanti ospiti e novità
Udine Comics & Games offre un’occasione per scoprire la cultura pop attraverso incontri con doppiatori, voci italiane di sigle di anime e cartoni, oltre a numerosi content creator e novità. L’evento si propone come un punto di riferimento per appassionati e curiosi, valorizzando il mondo del fumetto, dei giochi e dell’intrattenimento. Un appuntamento per approfondire e vivere le tendenze più recenti del settore in un contesto dedicato alla condivisione e alla passione.
Grandi doppiatori, le voci canore italiane delle sigle di anime e cartoni animati più amati e tantissimi content creator e molto altro ancora. Si terrà il 14 e 15 febbraio Udine Comics & Games, la grande kermesse dedicata alla celebrazione della cultura pop. L’evento avrà luogo alla Fiera di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Panini Comics – Tutte le novità editoriali e gli ospiti a Milan Games Week & Cartoomics 2025
Leggi anche: Edizioni BD & J-POP Manga a Lucca Comics & Games 2025
Torna Udine Comics & Games: ospiti, concerti e cosplay per due giorni di spettacolo.
Torna Udine Comics & Games: cultura pop, cosplay e spettacoli. Ecco tutti gli ospiti - Udine Comics & Games 2026 anima la Fiera di Udine con fumetti, gaming, cosplay e ospiti il 14 e 15 febbraio. nordest24.it
Torna Udine Comics & Games: cultura pop, cosplay e spettacoli. Ecco tutti gli ospiti --> https://www.nordest24.it/udine-comics-games-2026-fiera-udine-evento-cultura-pop facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.