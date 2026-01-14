Udine Comics & Games | la cultura pop in mostra con tanti ospiti e novità

Udine Comics & Games offre un’occasione per scoprire la cultura pop attraverso incontri con doppiatori, voci italiane di sigle di anime e cartoni, oltre a numerosi content creator e novità. L’evento si propone come un punto di riferimento per appassionati e curiosi, valorizzando il mondo del fumetto, dei giochi e dell’intrattenimento. Un appuntamento per approfondire e vivere le tendenze più recenti del settore in un contesto dedicato alla condivisione e alla passione.

Torna Udine Comics & Games: cultura pop, cosplay e spettacoli. Ecco tutti gli ospiti

