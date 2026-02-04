Un San Valentino Pop | Udine Comics e Games 14-15 febbraio 2026

La Fiera di Udine si prepara a diventare il cuore di un San Valentino diverso dal solito. Il 14 e 15 febbraio 2026, l’evento Udine Comics e Games porterà in città migliaia di appassionati di fumetti e videogiochi, ma anche coppie e amici in cerca di divertimento. La fiera si anima con esposizioni, tornei e iniziative pensate per tutti, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Un’occasione per trascorrere due giorni all’insegna della passione per il mondo pop e, perché no, anche dell’amore.

Il prossimo 14 e 15 febbraio 2026, la Fiera di Udine si trasformerà nella location perfetta per i vostri appuntamenti romantici. Udine Comics & Games si terrà durante il fine settimana di San Valentino, offrendosi come l’occasione ideale per un “date” fuori dagli schemi, magari da vivere in coppia indossando i panni dei propri eroi preferiti, che vedrà migliaia di appassionati riunirsi da tutto il Friuli Venezia Giulia. Il manifesto di quest’anno, firmato dal professionista Mattia Modde, cattura perfettamente lo spirito vibrante di questa edizione. I biglietti sono già in prevendita su fieredelfumetto. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Un San Valentino Pop: Udine Comics e Games. 14-15 febbraio 2026 Approfondimenti su Udine Comics Udine Comics & Games a Udine 14-15 febbraio 2026 Udine Comics & Games si terrà il 14 e 15 febbraio 2026 a Udine. Udine Comics & Games: la cultura pop in mostra con tanti ospiti e novità Udine Comics & Games offre un’occasione per scoprire la cultura pop attraverso incontri con doppiatori, voci italiane di sigle di anime e cartoni, oltre a numerosi content creator e novità. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Udine Comics Argomenti discussi: Un San Valentino all’insegna del mito e del romanticismo: a San Sicario Alto si festeggia con l’opera pop; Tra maschere e nostalgia: il San Valentino pop delle Officine Cantelmo; Dai Pop! alla moda di Loungefly, le idee Funko per San Valentino; JAPAN MANIA 2 e San Valentino: Passione Pop!. Un San Valentino all’insegna del mito e del romanticismo: a San Sicario Alto si festeggia con l’opera popLa serata di San Valentino a San Sicario si tinge delle sfumature passionali del grande melodramma italiano, offrendo alle coppie e agli amanti del teatro un’esperienza dal fascino inedito e sorprende ... torinotoday.it Cioccolatini, torte e dolci raffinati: le idee regalo per un San Valentino 2026 gourmetSan Valentino 2026 è alle porte: quale occasione migliore per celebrare l’amore con un gesto dolce e ricercato? Dai cioccolatini realizzati a mano alle creazioni più eleganti, fino ai dessert più spet ... italiangourmet.it Se stai cercando un profumo per lui per San Valentino, ecco le composizioni originali e le note inaspettate che raccontano carattere e personalità. Tutte da provare - facebook.com facebook Festeggia con noi allo Stadio San Valentino Tutti i dettagli dell’iniziativa sslazio.it/news/bigliette… #AvantiLazio x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.