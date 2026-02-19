Ucraina Zelensky | no a negoziati senza di noi
Il presidente Zelensky ha rifiutato di partecipare a negoziati senza la sua presenza, accusando Mosca di ostacolare il dialogo. La causa principale resta l’aggressione russa, che porta continui bombardamenti nel territorio ucraino. Zelensky insiste sulla necessità di difendere l’integrità del paese, anche di fronte alle pressioni internazionali. La situazione resta tesa, mentre le parti cercano di trovare una via d’uscita, ma senza progressi concreti in vista. La guerra si prolunga e le tensioni aumentano di giorno in giorno.
In Ucraina, colloqui di pace in stallo: il presidente Zelensky chiede la tutela dell’integrità territoriale, mentre Mosca continua a bombardare. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Zelensky: “Possibile accordo Usa-Russia da 12 trilioni. Non sosterremo mai decisioni sull’Ucraina prese senza di noi”Zelensky avverte che l’Ucraina non accetterà decisioni sul suo futuro prese senza di lui.
Ucraina, Trump: “E’ Zelensky a frenare i negoziati di pace”Secondo Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, l’ostacolo ai negoziati di pace in Ucraina non sarebbe la Russia, ma l’Ucraina stessa.
Ucraina, Zelensky: no a negoziati senza di noi
Argomenti discussi: Ucraina, Zelensky alza la voce: i due messaggi a Trump; L'ultimatum di Zelensky alla Conferenza di Monaco: Escludere l'Europa è un errore grave - Baltici: Mosca continuerà la sua guerra ibrida; Le notizie del 15 febbraio sulla guerra Ucraina - Russia |; Guerra Ucraina - Russia, le news del 14 febbraio. Mosca: Navalny? Solo insinuazioni.
Ucraina, Zelensky: Usa e Russia discutono nuovo documento per NatoIl leader di Kiev dopo i colloqui andati in scena a Ginevra con la mediazione americana: 'Progressi sulle questioni militari, in particolare sul monitoraggio di un futuro cessate il fuoco' ... adnkronos.com
Ucraina, trilaterale Ginevra: per Zelensky nessun accordo su punti chiave. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, trilaterale Ginevra: per Zelensky nessun accordo su punti chiave. LIVE ... tg24.sky.it
Zelensky: "I russi dicono che hanno bisogno di garanzie di sicurezza perché non si fidano degli ucraini: temono che, con un cessate il fuoco, l’Ucraina si prepari a un’offensiva. Ma non ha senso. Se ci fossero europei o americani sul campo, come po x.com
Ucraina, Zelensky: “Usa e Russia discutono nuovo documento per Nato”. facebook