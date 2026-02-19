Ucraina Zelensky | no a negoziati senza di noi

Il presidente Zelensky ha rifiutato di partecipare a negoziati senza la sua presenza, accusando Mosca di ostacolare il dialogo. La causa principale resta l’aggressione russa, che porta continui bombardamenti nel territorio ucraino. Zelensky insiste sulla necessità di difendere l’integrità del paese, anche di fronte alle pressioni internazionali. La situazione resta tesa, mentre le parti cercano di trovare una via d’uscita, ma senza progressi concreti in vista. La guerra si prolunga e le tensioni aumentano di giorno in giorno.

In Ucraina, colloqui di pace in stallo: il presidente Zelensky chiede la tutela dell'integrità territoriale, mentre Mosca continua a bombardare.

Zelensky: “Possibile accordo Usa-Russia da 12 trilioni. Non sosterremo mai decisioni sull’Ucraina prese senza di noi”Zelensky avverte che l’Ucraina non accetterà decisioni sul suo futuro prese senza di lui.

Ucraina, Trump: “E’ Zelensky a frenare i negoziati di pace”Secondo Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, l’ostacolo ai negoziati di pace in Ucraina non sarebbe la Russia, ma l’Ucraina stessa.

