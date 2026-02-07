Zelensky avverte che l’Ucraina non accetterà decisioni sul suo futuro prese senza di lui. Nel frattempo, si sussurra di un possibile accordo tra Usa e Russia da 12 trilioni di dollari, che potrebbe coinvolgere anche l’Ucraina. La situazione resta tesa e nessuno sembra disposto a fare passi indietro.

Usa e Russia potrebbero firmare accordi di cooperazione economica dal valore di 12 trilioni di dollari, e non è escluso che gli affari si conducano sulla pelle dell’Ucraina. Il monito sarebbe stato lanciato da Zelensky durante una conversazione con i giornalisti, secondo la testata Ukrinform. Il presidente: “Gli accordi non violino leggi e costituzione di Kiev”. “L’intelligence mi ha mostrato il cosiddetto ‘pacchetto Dmitriev’, che lui ha mostrato negli Stati Uniti, il volume è di circa 12 trilioni di dollari”, le parole del leader ucraino. “Si tratta presumibilmente di un pacchetto di cooperazione economica tra America e Russia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Zelensky: “Possibile accordo Usa-Russia da 12 trilioni. Non sosterremo mai decisioni sull’Ucraina prese senza di noi”

Dopo l'incontro in Florida con Donald Trump, il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che gli Stati Uniti offrono garanzie di sicurezza per 15 anni.

