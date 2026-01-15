Secondo Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, l’ostacolo ai negoziati di pace in Ucraina non sarebbe la Russia, ma l’Ucraina stessa. In un’intervista rilasciata a Reuters, Trump ha affermato che sono le scelte dell’Ucraina a frenare il processo di pace, evidenziando una diversa prospettiva rispetto alle versioni comunemente riportate. Queste dichiarazioni si inseriscono nel contesto di un dibattito più ampio sulle responsabilità e le dinamiche del conflitto.

È l’ Ucraina e non la Russia a rallentare il raggiungimento di un accordo di pace. È quanto ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un’intervista rilasciata a Reuters mercoledì nello Studio Ovale, di cui riferisce l’agenzia sul suo sito. Il presidente russo Vladimir Putin “penso che sia pronto a fare un accordo”, mentre “penso che l’Ucraina sia meno pronta a fare un accordo”, ha detto Trump. Poi, alla domanda sul perché i negoziati guidati dagli Usa non abbiano ancora risolto la guerra, l’inquilino della Casa Bianca ha risposto: “ Zelensky “. Quando gli è stato chiesto perché ritenga che Zelensky stia frenando i negoziati, Trump non ha fornito spiegazioni, limitandosi a dire: “Penso solo che stia avendo difficoltà ad arrivare lì”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

