A Ginevra, il primo incontro tra Ucraina e Russia si è concluso senza avanzamenti concreti, lasciando molte questioni aperte. La riunione, monitorata attentamente dagli osservatori internazionali, ha visto la presenza di mediatori e rappresentanti di alcuni paesi europei. Tuttavia, l’assenza di alcuni attori chiave e le divergenze su alcuni punti fondamentali hanno impedito di trovare un accordo duraturo. La tregua temporanea resta fragile, mentre si cerca di ricucire un dialogo che si dimostra ancora molto complesso.

Ginevra al Bivio: Negoziati Ucraina-Russia, un’Intesa Fragile e Nodi Politici Irrisolti. Ginevra, 19 febbraio 2026 – Si è concluso senza una svolta significativa il primo incontro tra rappresentanti di Ucraina e Russia, svoltosi oggi a Ginevra. La trattativa, durata due ore, ha visto un’intesa sul sistema di monitoraggio della tregua, ma ha lasciato irrisolti i nodi politici fondamentali che da anni alimentano la crisi, evidenziando la profondità delle divergenze tra le parti. Un Incontro Difficile, Segnato da Assenze. L’incontro, tenutosi presso l’Intercontinental Hotel, è stato caratterizzato da “colloqui molto difficili”, secondo quanto riportato da fonti vicine alla trattativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tregua solo su Kiev, nodi irrisolti ad Abu Dhabi sul futuro del Donbass: cosa succede tra Russia e UcrainaLa tregua annunciata da Donald Trump si ridimensiona e ora riguarda solo Kiev.

Tregua solo su Kiev, nodi irrisolti ad Abu Dhabi sul futuro del Donbass: cosa succede tra Russia e ULa tregua tra Russia e Ucraina riguarda solo la capitale, Kiev, e durerà fino a domenica 1° febbraio.

Ucraina, incontri segreti Usa-Russia. Kiev apre al piano di pace

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.