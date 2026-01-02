Guerra in Ucraina nuovo attacco dalla Russia con i droni a Capodanno – Il video

Nella notte di Capodanno, l’Ucraina ha subito un nuovo attacco con oltre 200 droni provenienti dalla Russia, come comunicato dal presidente Zelensky. L’evento evidenzia le tensioni persistenti nella regione e la continua escalation delle attività militari. Questa notizia fornisce un aggiornamento sugli sviluppi recenti nel conflitto in Ucraina, mantenendo un tono informativo e obiettivo.

Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Consegnati a Usa dati volo droni diretti a casa Putin" LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Consegnati a Usa dati volo droni diretti a casa Putin' LIVE ... tg24.sky.it

Guerra Ucraina-Russia, media russi: drone su hotel nel Kherson, almeno 24 morti. LIVE - Russia, media russi: drone su hotel nel Kherson, almeno 24 morti. tg24.sky.it

Nuovo incubo per Mosca: l'Ucraina SCONFIGGE la Russia a pochi giorni dal Capodanno

Vogliamo la fine della guerra, non dell’Ucraina. Il discorso di fine anno di Zelensky. Le speranze per il 2026 - facebook.com facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Media: “Massiccio attacco di droni russi su Zaporizhzhia” x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.