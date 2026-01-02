Guerra in Ucraina nuovo attacco dalla Russia con i droni a Capodanno – Il video
Nella notte di Capodanno, l’Ucraina ha subito un nuovo attacco con oltre 200 droni provenienti dalla Russia, come comunicato dal presidente Zelensky. L’evento evidenzia le tensioni persistenti nella regione e la continua escalation delle attività militari. Questa notizia fornisce un aggiornamento sugli sviluppi recenti nel conflitto in Ucraina, mantenendo un tono informativo e obiettivo.
(Agenzia Vista) Kiev, 01 gennaio 2026 Nella notte di Capodanno oltre 200 droni sono stati lanciati contro l’Ucraina dalla Russia secondo quanto riportato da Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram. Colpite le regioni di Volinia, Rivne, Zaporizhia, Odessa, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
