Ucraina Vannacci | Basta dare soldi e armi o entriamo in guerra con la Russia

Da ildifforme.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex generale Vannacci ha ribadito l’importanza di evitare l’invio di ulteriori armi all'Ucraina, sottolineando che questa posizione è in linea con il perseguimento della pace. Secondo lui, fornire supporto militare potrebbe aggravare il conflitto e coinvolgere l’Italia in una guerra con la Russia. Il suo appello invita a un approccio più cautelativo, ritenendo che la priorità sia trovare una soluzione diplomatica per tutelare gli interessi nazionali.

(Adnkronos) – “Il mio appello sul no alle armi in Ucraina era rivolto a tutti, perché arrivare ad una pace è interesse nazionale. Questa guerra all’Italia non ha portato nulla di buono, meno commercio, meno ricchezza, caro vita eccessivo. Nel 2025, 180mila ucraini sono scappati per non andare al fronte: è una guerra che neppure il popolo ucraino vuole più, perché si è reso conto che 4 anni di cessione continua di armi e fondi infiniti all’Ucraina non ha portato risultati, anzi, l’esercito russo continua ad avanzare”. Così Roberto Vannacci, generale ed europarlamentare della Lega, su Radio Cusano Campus. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

