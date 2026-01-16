Ucraina Vannacci | Basta dare soldi e armi o entriamo in guerra con la Russia

L’ex generale Vannacci ha ribadito l’importanza di evitare l’invio di ulteriori armi all'Ucraina, sottolineando che questa posizione è in linea con il perseguimento della pace. Secondo lui, fornire supporto militare potrebbe aggravare il conflitto e coinvolgere l’Italia in una guerra con la Russia. Il suo appello invita a un approccio più cautelativo, ritenendo che la priorità sia trovare una soluzione diplomatica per tutelare gli interessi nazionali.

(Adnkronos) – “Il mio appello sul no alle armi in Ucraina era rivolto a tutti, perché arrivare ad una pace è interesse nazionale. Questa guerra all’Italia non ha portato nulla di buono, meno commercio, meno ricchezza, caro vita eccessivo. Nel 2025, 180mila ucraini sono scappati per non andare al fronte: è una guerra che neppure il popolo ucraino vuole più, perché si è reso conto che 4 anni di cessione continua di armi e fondi infiniti all’Ucraina non ha portato risultati, anzi, l’esercito russo continua ad avanzare”. Così Roberto Vannacci, generale ed europarlamentare della Lega, su Radio Cusano Campus. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Vannacci: “Basta dare soldi e armi o entriamo in guerra con la Russia” Leggi anche: Roberto Vannacci inguaia Meloni e Salvini sul decreto armi: «Basta soldi all’Ucraina, il Parlamento non lo voti» Leggi anche: Armi all’Ucraina, alla Camera 2 leghisti votano contro: “Basta soldi a Kiev, ha ragione Vannacci”. Al Senato “strappo” di Borghi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Armi all’Ucraina, alla Camera 2 leghisti votano contro: “Basta soldi a Kiev, ha ragione…; La fronda di Vannacci sugli aiuti all’Ucraina: tre leghisti votano no; Il leghista Sasso: “Basta soldi a Kiev, con Vannacci idee comuni”; Sugli aiuti all'Ucraina continua la trattativa nella maggioranza. L'appello di Vannacci: Bisogna votare no. E pubblica una foto di Zelensky con le banconote. Ucraina, Vannacci: "Basta dare soldi e armi o entriamo in guerra con la Russia" - "Il mio appello sul no alle armi in Ucraina era rivolto a tutti, perché arrivare ad una pace è interesse nazionale. adnkronos.com

Il flash mob degli ultras di Vannacci: "Basta cessi d'oro a Zelensky" - I deputati sono impegnati con la discussione sull'invio delle armi a Kiev ... today.it

Armi all’Ucraina, alla Camera 2 leghisti votano contro: “Basta soldi a Kiev, ha ragione Vannacci”. Al Senato “strappo” di Borghi - Sasso e Ziello contro la linea di maggioranza, Vannacci li appoggia: "La strategia di 4 anni ha dato risultati negativi" ... ilfattoquotidiano.it

I sostenitori del vicesegretario della Lega Roberto Vannacci inscenano un sit alla Camera in contro il nuovo decreto per l’invio di aiuti all’Ucraina, varato dal governo. Vannacci però non c’è e davanti a Montecitorio si presentano solo nove manifestanti. In aula, - facebook.com facebook

Mi pare che la manifestazione di oggi del team di Vannacci fuori da Montecitorio contro le armi all’Ucraina abbia avuto un grande successo x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.