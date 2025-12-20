Omicidio di San Luigi | Granieri ucciso con un colpo di pistola a bruciapelo alla tempia

Un colpo di pistola a bruciapelo alla tempia, con il foro di uscita del protettile che avrebbe terminato la sua corsa conficcandosi sulla televisione. Così, come riporta Telefriuli, sarebbe stato ucciso Nicola Granieri, l'uomo settantatrenne, trovato morto giovedì pomeriggio nella sua abitazione.

Trieste, indagini sul caso Granieri: sangue in casa e riprese video che potrebbero cambiare tutto - Trieste, indagini sul caso Granieri: telecamere e macchie di sangue al centro del lavoro della scientifica. nordest24.it

Sangue ovunque e stanze sottosopra: ex gioielliere trovato morto nel suo appartamento - Nicola Granieri aveva 73 anni, ma sembra che fosse ancora in attività tramite compro oro. today.it

Le indagini sull'uomo trovato morto nel rione triestino di San Luigi. Ormai è certo che si tratta di omicidio. Polizia scientifica al lavoro sulle molte tracce di sangue rinvenute nelle aree comuni del condominio. - facebook.com facebook

