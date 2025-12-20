Omicidio di San Luigi | Granieri ucciso con un colpo di pistola a bruciapelo alla tempia

Un colpo di pistola a bruciapelo alla tempia, con il foro di uscita del protettile che avrebbe terminato la sua corsa conficcandosi sulla televisione. Così, come riporta Telefriuli, sarebbe stato ucciso Nicola Granieri, l’uomo settantatrenne, trovato morto giovedì pomeriggio nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Senza vita in un lago di sangue nella sua casa di Rione San Luigi a Trieste; Le telecamere dentro casa e il sangue sulle scale: le possibili svolte del giallo di San Luigi; Tracce rosse fuori dall’appartamento di Granieri: si indaga per omicidio a San Luigi; Sangue ovunque e stanze sottosopra: ex gioielliere trovato morto nel suo appartamento.

