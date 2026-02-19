Ucciso nella sala slot condannato il killer

Francesco Franzese ha ricevuto una condanna di vent’anni di carcere per aver ucciso Davide Carbisiero il 13 aprile 2025 in una sala slot a Cesa. La colpa di Franzese deriva dal fatto di aver sparato a Carbisiero durante una discussione nel locale. La vittima è stata colpita al torace e si è accasciata a terra, mentre i clienti hanno chiamato subito le forze dell’ordine. Il giudice ha deciso la pena sulla base delle prove raccolte durante il processo. La sentenza chiude così un capitolo di violenza nella zona.

Pena severissima per l'assassino di Davide Carbisiero, 19enne di Succivo freddato con colpi di arma da fuoco nella sala scommesse di via Berlinguer a Cesa Vent'anni di reclusione. È stata questa la pena inflitta dal gup Filomena Capasso, del Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di Francesco Franzese, responsabile dell'omicidio di Davide Carbisiero freddato il 13 aprile 2025 in una sala scommesse in via Berlinguer a Cesa. Proprio all'interno della sala Vlt fu ritrovato il corpo senza vita del 19enne in una pozza di sangue attinto nella zona giugulare da un colpo di arma da fuoco proveniente da una pistola calibro 8 marca Beretta modello 85 a salve modificata.