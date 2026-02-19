Uccise il patrigno | No premeditazione Si rifà il processo

Mario Bianchi ha confessato di aver ucciso il patrigno, ma ha dichiarato di non aver pianificato il gesto. La sua versione dei fatti cambia rispetto alle prime versioni fornite, e ora si attende un nuovo processo. La vicenda risale a tre anni fa, quando il corpo del patrigno è stato trovato in casa con ferite da arma da taglio. La Corte di Cassazione ha deciso di annullare la condanna, ordinando un nuovo dibattimento. La famiglia attende di conoscere il nuovo esito del procedimento giudiziario.

Un Nuovo Giudizio per l'Omicidio di San Martino: La Cassazione Annulla la Sentenza per la Seconda Volta. Marco Eletti, 37 anni, dovrà affrontare un nuovo processo d'Appello per l'uccisione del patrigno Paolo Eletti, avvenuta a San Martino in provincia di Reggio Emilia nel 2021, e per il tentato omicidio della madre Sabrina Guidetti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, annullando per la seconda volta la sentenza precedente e focalizzando l'attenzione sull'aggravante della premeditazione, elemento cruciale per determinare la pena definitiva dell'uomo. La Dinamica del Dramma Familiare.