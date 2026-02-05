A Fano, un uomo ha ammesso di aver ucciso i genitori, ma ha spiegato di non aver pianificato l’omicidio. Luca Ricci si è presentato davanti ai carabinieri e ha detto che, anche se ha sbagliato, non si sottrarrà alle conseguenze delle sue azioni. La vicenda ha sconvolto la comunità e ora si attende il corso della giustizia.

Fano, 5 febbraio 2026 – “Non è stato un atto premeditato. Gli errori devono essere pagati e non mi sottrarrò a ciò che verrà deciso”. È così che Luca Ricci, 50 anni, ha scelto di parlare davanti ai giudici, dopo mesi di silenzio. Parole scarne, cariche di colpa, consegnate alla Corte d’Assise di Pesaro su un foglio scritto di suo pugno e poi depositato agli atti. Un foglio che prova a dare un senso all’orrore consumato nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2024, quando nell’appartamento di via Fanella ha ucciso entrambi i genitori: Luisa Marconi, strangolata, e Giuseppe Ricci, massacrato a martellate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uccise i genitori, Luca Ricci: “Nessuna premeditazione ma merito di pagare”

Approfondimenti su Luca Ricci

L'omicidio di Uber Capucci ha suscitato grande attenzione, con la procura che richiede l'ergastolo per il presunto killer, accusato di aver pianificato e commesso un grave atto di violenza familiare.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Luca Ricci

Argomenti discussi: Uccise i genitori a Fano. Luca Ricci in aula chiede scusa: non ho un ricordo chiaro, non ho spiegazioni; Cronaca. Pesaro, processo per il duplice omicidio di Fano: Luca Ricci in aula chiede scusa ma dice Non ricordo quel giorno; Luca e Paolo ricordano Giulio Regeni: Dieci anni fa è stato sequestrato, torturato e ucciso in Egitto; Strangolò la madre e uccise il padre a martellate, le scuse di Luca Ricci: Non trovo una spiegazione per ciò che ho fatto.

Uccise i genitori, 'non cerco giustificazioni, accetto le conseguenze'Continuo a non avere un ricordo chiaro di quanto accaduto. Ho riflettuto a lungo, ma non riesco a trovare una spiegazione. Dire che non ricordo non è una giustificazione né una difesa. (ANSA) ... ansa.it

Strangolò la madre e uccise il padre a martellate, le scuse di Luca Ricci: «Non trovo una spiegazione per ciò che ho fatto»Erano circa le 2 di notte quando una villeta in via Fanella, a Fano (Pesaro Urbino), è improvvisamente diventata teatro di una violenza ... msn.com

Rossini TV. . UCCISE I GENITORI, PARLA LUCA RICCI: "MI SCUSO PER TUTTO IL DOLORE" facebook

Oggi su Ricci&Capricci @LaStampa Edgar Allan Poe versus l’algoritmo di Netflix. x.com