Ubisoft Toronto ha licenziato 40 lavoratori a causa di un piano di ristrutturazione deciso dalla casa madre francese. La decisione si riflette nei progetti in corso, tra cui lo sviluppo di giochi come Splinter Cell Remake. La riduzione del personale potrebbe rallentare le fasi di produzione e modificare le tempistiche di rilascio. La notizia arriva in un momento di cambiamenti per la compagnia, che cerca di adattarsi alle nuove sfide del mercato videoludico. Restano da vedere quali effetti avrà questa mossa sui titoli in sviluppo.

Ubisoft Toronto ha confermato il licenziamento di 40 dipendenti, nell’ambito di un più ampio piano di ristrutturazione avviato dalla casa madre francese. La notizia solleva interrogativi sul futuro dei progetti in corso, in particolare su Splinter Cell Remake, annunciato nel dicembre 2021 ma mai mostrato con un gameplay ufficiale. La società ha però rassicurato sul fatto che lo sviluppo del remake prosegue. Resta comunque il segnale di una fase complessa per l’industria videoludica, segnata da tagli e riorganizzazioni. Secondo quanto comunicato a MobileSyrup, i 40 licenziamenti fanno parte di un piano di contenimento dei costi che comprende una profonda ristrutturazione interna.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Ubisoft Toronto ha licenziato 40 dipendenti, influirà negativamente sullo sviluppo di Splinter Cell Remake?

