Ubisoft ha cancellato Prince of Persia | Le Sabbie del Tempo Remake

21 gen 2026

Ubisoft ha annunciato la cancellazione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, confermando la fine dello sviluppo di uno dei progetti più complessi dell’azienda negli ultimi anni. La decisione riguarda un titolo molto atteso dai fan, ma che, a causa di varie difficoltà, non vedrà più la luce. Restano comunque in programma future iniziative legate alla serie Prince of Persia.

Ubisoft ha confermato la cancellazione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, uno dei progetti più travagliati della sua storia recente. Il gioco, annunciato anni fa e più volte rinviato, è stato definitivamente accantonato perché non allineato alle nuove aspettative qualitative del gruppo. La scelta arriva al termine di una revisione interna durata diversi mesi e segna un punto di svolta nella strategia dell’editore francese. Nonostante le recenti voci che parlavano di un titolo ormai completato e pronto al lancio, la dirigenza ha ritenuto il risultato finale insoddisfacente, con la cancellazione che è quindi parte di una decisione più ampia, non legata a un singolo progetto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

