UAE Tour 2026 doppio Milan | Jonathan vince e Matteo arriva terzo

Il UAE Tour 2026 ha visto un doppio successo del team Milan, con Jonathan che si aggiudica la tappa e Matteo che termina terzo. La gara si è aperta con una caduta nella prima frazione, che ha creato preoccupazioni tra i corridori. Nonostante le difficoltà, i ciclisti del Milan hanno saputo reagire e dominare la quarta tappa, portando a casa un risultato importante. Jonathan ha tagliato il traguardo in prima posizione, mentre Matteo ha concluso tra i primi tre, confermando la forza della squadra.

Roma, 19 febbraio 2026 – La corsa si era aperta con una caduta che tappa 1 che aveva fatto temere il peggio, invece Milan non solo non lascia ma raddoppia: la tappa 4 dell' UAE Tour 2026 vede Jonathan vincere e Matteo, il fratello minore, addirittura chiudere il podio. Un tripudio per l' Italia che, tra l'altro, sogna ancora il colpo grosso grazie ad Antonio Tiberi, sempre leader della classifica generale grazie al clamoroso exploit di ieri. Le dichiarazioni di Jonathan e Matteo Milan. Non si sono fatte attendere le dichiarazioni del Milan più famoso, nonché il vincitore odierno in una giornata molto meno banale di quanto possa trasparire dall'epilogo lieto: merito del bel drappello di fuggitivi a lungo al comando.