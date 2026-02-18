U2 fuori a sorpresa l’Ep ‘Days of ash’
Gli U2 hanno deciso di pubblicare a sorpresa l’EP ‘Days of Ash’, con sei tracce. La scelta arriva dopo settimane di silenzio e ha sorpreso fans e critici. L’album include cinque nuove canzoni e una poesia intitolata ‘American Obituary’. La produzione coinvolge anche Ed Sheeran e Taras Topolia, che hanno collaborato in alcune tracce. La band irlandese ha annunciato il progetto attraverso i propri canali social, lasciando intendere che questa uscita rappresenta una nuova direzione artistica. La pubblicazione è disponibile su tutte le piattaforme digitali.
Gli U2 pubblicano l’ep di 6 tracce ‘U2 – Days of ash’. Si tratta di un progetto collaterale comprensivo di cinque nuove canzoni e una poesia – ‘American Obituary’, ‘The Tears Of Things’, ‘Song Of The Future’, ‘Wildpeace’, ‘One Life At A Time’ e ‘Yours Eternally’ (in collaborazione con Ed Sheeran & Taras Topolia). “È stato emozionante ritrovarci tutti e quattro insieme in studio nell’ultimo anno. Le canzoni di Days of Ash sono molto diverse per atmosfera e tema da quelle che inseriremo nel nostro album più avanti nel corso dell’anno. Questi brani dell’Ep non potevano aspettare; queste canzoni erano impazienti di essere diffuse al mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Gli U2 pubblicano a sorpresa l’Ep Days of AshGli U2 hanno deciso di sorprendere i fan pubblicando oggi l’EP
U2: ‘Days of Ash’, EP urgente tra crisi globali e impegno civile per un mondo che non si rassegna.Gli U2 hanno pubblicato improvvisamente l’EP ‘Days of Ash’, portando sul tavolo le tensioni attuali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gli U2 pubblicano a sorpresa l'ep di 6 tracce U2 - Days of ash.
Gli U2 hanno pubblicato un nuovo EP a sorpresaGli U2 sono tornati a sorpresa con un nuovo EP intitolato Days of Ash che contiene cinque brani inediti e una poesia ... billboard.it
U2 - Days of ash, il nuovo ep pubblicato a sorpresa dalla band irlandeseGli U2 pubblicano a sorpresa, in questo mercoledì delle Ceneri, U2-Days Of Ash, il nuovo EP della band, che comprende cinque nuove canzoni e una ... ilsole24ore.com
APERTE LE PRENOTAZIONI DI LONG GONE DAYS! Sono ufficialmente aperti i pre-order di Long Gone Days, disponibili sia in edizione Standard che Collector’s Edition Un JRPG fuori dagli schemi, che racconta la vita reale durante la guerra, affronta facebook
Parliamo di #Chiellini. Era scorretto in campo Certo, sappiamo cosa facesse. Era scorretto anche fuori Vedere chat sotto e decidete voi. Il problema é che, proprio per questi suoi valori, é stato scelto come dirigente dalla cosc… ehm, juve. Vogliono dare cont x.com