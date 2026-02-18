U2 fuori a sorpresa l’Ep ‘Days of ash’

Gli U2 hanno deciso di pubblicare a sorpresa l’EP ‘Days of Ash’, con sei tracce. La scelta arriva dopo settimane di silenzio e ha sorpreso fans e critici. L’album include cinque nuove canzoni e una poesia intitolata ‘American Obituary’. La produzione coinvolge anche Ed Sheeran e Taras Topolia, che hanno collaborato in alcune tracce. La band irlandese ha annunciato il progetto attraverso i propri canali social, lasciando intendere che questa uscita rappresenta una nuova direzione artistica. La pubblicazione è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Gli U2 pubblicano l’ep di 6 tracce ‘U2 – Days of ash’. Si tratta di un progetto collaterale comprensivo di cinque nuove canzoni e una poesia – ‘American Obituary’, ‘The Tears Of Things’, ‘Song Of The Future’, ‘Wildpeace’, ‘One Life At A Time’ e ‘Yours Eternally’ (in collaborazione con Ed Sheeran & Taras Topolia). “È stato emozionante ritrovarci tutti e quattro insieme in studio nell’ultimo anno. Le canzoni di Days of Ash sono molto diverse per atmosfera e tema da quelle che inseriremo nel nostro album più avanti nel corso dell’anno. Questi brani dell’Ep non potevano aspettare; queste canzoni erano impazienti di essere diffuse al mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - U2, fuori a sorpresa l’Ep ‘Days of ash’ Gli U2 pubblicano a sorpresa l’Ep Days of AshGli U2 hanno deciso di sorprendere i fan pubblicando oggi l’EP U2: ‘Days of Ash’, EP urgente tra crisi globali e impegno civile per un mondo che non si rassegna.Gli U2 hanno pubblicato improvvisamente l’EP ‘Days of Ash’, portando sul tavolo le tensioni attuali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gli U2 pubblicano a sorpresa l'ep di 6 tracce U2 - Days of ash. Gli U2 hanno pubblicato un nuovo EP a sorpresaGli U2 sono tornati a sorpresa con un nuovo EP intitolato Days of Ash che contiene cinque brani inediti e una poesia ... billboard.it U2 - Days of ash, il nuovo ep pubblicato a sorpresa dalla band irlandeseGli U2 pubblicano a sorpresa, in questo mercoledì delle Ceneri, U2-Days Of Ash, il nuovo EP della band, che comprende cinque nuove canzoni e una ... ilsole24ore.com APERTE LE PRENOTAZIONI DI LONG GONE DAYS! Sono ufficialmente aperti i pre-order di Long Gone Days, disponibili sia in edizione Standard che Collector’s Edition Un JRPG fuori dagli schemi, che racconta la vita reale durante la guerra, affronta facebook Parliamo di #Chiellini. Era scorretto in campo Certo, sappiamo cosa facesse. Era scorretto anche fuori Vedere chat sotto e decidete voi. Il problema é che, proprio per questi suoi valori, é stato scelto come dirigente dalla cosc… ehm, juve. Vogliono dare cont x.com