Gli U2 pubblicano a sorpresa l’Ep Days of Ash
Fuori oggi l’EP U2-Days of Ash, un progetto collaterale comprensivo di cinque nuove canzoni e una poesia. Prima dell’uscita del nuovo disco della band a fine 2026, l’EP U2-Days of Ash è un progetto collaterale comprensivo di cinque nuove canzoni e una poesia – ‘American Obituary’, ‘The Tears Of Things’, ‘Song Of The Future’, ‘Wildpeace ’, ‘ One Life At A Time’ e ‘Yours Eternally’ (in collaborazione con Ed Sheeran & Taras Topolia ). Si tratta di una risposta immediata agli eventi attuali globali e ispirata alle molte persone straordinarie e coraggiose che combattono in prima linea per la libertà. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
U2: ‘Days of Ash’, EP urgente tra crisi globali e impegno civile per un mondo che non si rassegna.Gli U2 hanno pubblicato improvvisamente l’EP ‘Days of Ash’, portando sul tavolo le tensioni attuali.
“Dicembre: sopravvivere a una gelida assenza”: gli Epoca22 pubblicano il nuovo EP tra new wave, post-punk e shoegazeIl dicembre degli Epoca22 si fa ascoltare con il loro nuovo EP, “Dicembre”, in arrivo il 19 dicembre 2025.
Apple's U2 Album Disaster: Worst PR Gift Ever
Argomenti discussi: Gli U2 pubblicano a sorpresa l'ep di 6 tracce U2 - Days of ash.
Gli U2, un Ep a sorpresa dedicato a chi combatte per libertàGli U2 pubblicano a sorpresa, in questo mercoledì delle Ceneri, U2-Days Of Ash, il nuovo EP della band, che comprende cinque nuove canzoni e una poesia. ansa.it
Gli U2 pubblicano a sorpresa il nuovo EP di 6 tracce U2-Days of AshEsce oggi, a sorpresa, U2-Days Of Ash, il nuovo EP di 6 tracce degli U2 ... msn.com
Gli U2, un Ep a sorpresa dedicato a chi combatte per libertà. Pubblicano "Days Of Ash", una risposta agli eventi globali tra Ucraina, Usa, Israele e Iran #ANSA facebook
#AlmanaccoRock by @FabioLisci #OnThisDay #TheBeatles 15 febbraio 1965 – Esce “Eight Days a Week” Il 15 febbraio 1965 i Beatles pubblicano negli Stati Uniti il singolo Eight Days a Week (B side “I Don't Want To Spoil The Party”). Scritto da John Lennon x.com