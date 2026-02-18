Gli U2 pubblicano a sorpresa l’Ep Days of Ash

Fuori oggi l’EP U2-Days of Ash, un progetto collaterale comprensivo di cinque nuove canzoni e una poesia. Prima dell’uscita del nuovo disco della band a fine 2026, l’EP U2-Days of Ash è un progetto collaterale comprensivo di cinque nuove canzoni e una poesia – ‘American Obituary’, ‘The Tears Of Things’, ‘Song Of The Future’, ‘Wildpeace ’, ‘ One Life At A Time’ e ‘Yours Eternally’ (in collaborazione con Ed Sheeran & Taras Topolia ). Si tratta di una risposta immediata agli eventi attuali globali e ispirata alle molte persone straordinarie e coraggiose che combattono in prima linea per la libertà. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

U2: ‘Days of Ash’, EP urgente tra crisi globali e impegno civile per un mondo che non si rassegna.Gli U2 hanno pubblicato improvvisamente l’EP ‘Days of Ash’, portando sul tavolo le tensioni attuali.

