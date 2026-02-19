Two stars il nuovo singolo della serie animata Questo è papà

Il 25 febbraio, il Movimento Centralità Familiare di Bari presenterà “Two stars”, il nuovo singolo tratto dalla serie animata “Questo è papà”. La canzone, scritta dal presidente Davide, fa da colonna sonora alla serie ispirata al suo libro. L’evento si terrà in tutta Italia, coinvolgendo diverse città. “Two stars” intende avvicinare il pubblico giovane ai valori della famiglia. Si tratta del secondo brano ufficiale della serie, che sta riscuotendo attenzione tra genitori e bambini. La presentazione si svolgerà in un teatro cittadino.

Si presenterà il 25 Febbraio, nel corso dell'evento organizzato dal Movimento Centralità Familiare della città di Bari, in contemporanea nazionale, il secondo singolo e colonna sonora della serie animata "Questo è Papà" tratto dall'omonimo libro del Presidente del MCF e Ambasciatore Davide Vinciprova.Dopo il successo del primo brano " Day by day", arriva “Two Stars”, secondo singolo della colonna sonora della serie animata tratta dal libro "Questo è Papà", scritto dal Presidente del Movimento Centralità Familiare e Ambasciatore Davide Vinciprova.Un progetto artistico e culturale che continua a far discutere e riflettere, affrontando con delicatezza ma anche con coraggio il tema dei legami familiari spezzati e del diritto dei figli a mantenere relazioni significative.🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: "Il trionfo della giustizia”, prima anticipazione della serie animata "Questo è Papà"

“Il trionfo della giustizia”. rilasciata la prima anticipazione della serie animata “Questo è papà” tratta dal libro di Davide VinciprovaÈ stata rilasciata la prima anticipazione della serie animata “Questo è papà”, tratta dal libro di Davide Vinciprova, Presidente del Movimento Centralità Familiare.

STRANGER THINGS 5: VOLUME 2 – “Lost Inside Vecna” Trailer (Concept Version)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.