Pioppo il carduni vruricatu torna protagonista | due giorni tra sapori e tradizioni

A Pioppo torna il momento più atteso dell’anno: il weekend dedicato al Carduni Vruricatu. La comunità si prepara a due giorni di festa tra piatti tradizionali e antiche usanze, con appuntamenti che richiamano le radici di un tempo. Il 21 e 22 febbraio, i cittadini si riuniscono per riscoprire i sapori e le tradizioni che rendono unico questo evento.

Sagra del Carduni Vruricatu a Pioppo il 21-22 febbraio: convegno, degustazioni, mostre e musica per celebrare la tradizione Monreale – A Pioppo si prepara un weekend all'insegna della tradizione e dei sapori di un tempo. Il 21 e 22 febbraio 2026 la comunità pioppese celebrerà il Carduni Vruricatu, un ortaggio che affonda le sue radici nella cultura agricola siciliana e di Pioppo in particolare. L'appuntamento di sabato 21 febbraio, fissato per le ore 9:30 presso il Centro Maria SS. Immacolata nel Poggio San Francesco, sarà dedicato alla conoscenza. Il convegno "Sapori di Terra" metterà a confronto due eccellenze territoriali: il Carduni Vruricatu di Pioppo e il Cardo Gobbo di Nizza Monferrato, esplorando come le culture agricole definiscano l'identità dei luoghi.

