Il film di cui tutti parlano ha portato alla ribalta quattro nuovi trend beauty, che stanno spopolando tra gli appassionati. Questi tormentoni si sono diffusi rapidamente sui social, dove molte persone cercano di ricreare i look mostrati sul grande schermo. In particolare, si nota un aumento delle ricerche su prodotti per labbra e occhi ispirati alla protagonista. Le fan si sfidano a replicare gli stili, tentando di catturare l’atmosfera romantica e passionale del film. Ora, molte si stanno armando di rossetti vivaci e matite sfumate.

1 Blush melograno Pomegranate blush, o blush color melograno (un rosso vivido e intenso). Come ha raccontato il make-up artist e hair stylist ufficiale del film, Siân Miller, al magazine Byrdie, «il blush melograno accende il volto donando un rossore vissuto, per niente artefatto, effetto pelle arrossata dal vento e dalle intemperie». Non si dimentichi che il film è stato girato in gran parte negli ampi spazi aperti dello Yorkshire, spesso e volentieri battuti dalla pioggia. Le gote di Margot Robbie diventano parte di un incarnato weather-beaten, colpito dal clima del posto, romantico e autentico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tutti i trend beauty lanciati da Cime Tempestose

Grazie Cime Tempestose per aver fatto tornare in trend il moorcore (un po’ goth, un po’ romantico)Cime Tempestose ha riportato in auge il moorcore, uno stile che combina elementi goth e romantici, e questa tendenza si fa notare tra i giovani appassionati di moda.

In Cime tempestose Alison Oliver ruba la scena a tuttiAlison Oliver ha catturato l’attenzione in Cime tempestose, perché il suo ruolo ha sorpreso tutti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.