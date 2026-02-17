Alison Oliver ha catturato l’attenzione in Cime tempestose, perché il suo ruolo ha sorpreso tutti. La sua interpretazione si distingue in un film diretto da Emerald Fennell, che si collega a Saltburn, un’altra pellicola del regista nota per le intense emozioni che suscita. La presenza dell’attrice rende ancora più coinvolgente la narrazione, creando un legame tra le due opere.

Cime tempestose, nell'adattamento cinematografico di Emerald Fennell, è un film che non sarei riuscito a comprendere senza avere visto prima Saltburn, un'altra opera dello stesso regista piena di emozioni forti. E, a dirla tutta, non sono certo di conoscerlo nemmeno adesso: la trama sembra quasi un pretesto, un’eco lontana rispetto all’ondata di emozioni che il film preferisce evocare. La versione di Fennell è un turbine di melodramma romantico, intriso di quel desiderio febbrile che si prova solo all’alba, quando il mondo è sospeso e in sottofondo suona Frank Ocean. È un film bellissimo, visivamente caotico come se fosse stato mescolato in una betoniera, e a tratti anche sorprendentemente lento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In Cime tempestose Alison Oliver ruba la scena a tutti

