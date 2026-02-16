Cime Tempestose ha riportato in auge il moorcore, uno stile che combina elementi goth e romantici, e questa tendenza si fa notare tra i giovani appassionati di moda. La scena si anima con capi di velluto scuro, mantelli rossi e look che sembrano usciti da un paesaggio tempestoso. Le vetrine dei negozi si riempiono di abiti che sembrano usciti da un romanzo vittoriano, pronti a sfidare il vento e le intemperie.

Dimenticate ( finalmente ) il quiet luxury. Il 2026 vuole vento nei capelli, velluti drammatici, mantelli rossi contro cieli grigi e un'aesthetic che sembra uscita da una landa battuta dalla tempesta. Se avete visto anche solo il trailer di Cime Tempestose, sapete già di cosa stiamo parlando. La nuova rilettura firmata Emerald Fennell non è solo cinema, è un mood. E la moda lo ha già capito. Cos'è il moorcore di Cime Tempestose (e perché lo vedrete ovunque). Chiamiamolo pure moorcore: una fusione tra gotico, romanticismo brado e glamour contemporaneo. Non è cosplay vittoriano. È una fantasia d'epoca remixata con vibe 2026.

© Metropolitanmagazine.it - Grazie Cime Tempestose per aver fatto tornare in trend il moorcore (un po’ goth, un po’ romantico)

A Londra, Margot Robbie ha partecipato alla première di “Cime Tempestose” vestita con creazioni di Dilara Fündekoglu e John Galliano.

La regista Emerald Fennell torna a sorprendere con una nuova interpretazione di

