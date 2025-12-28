Lutto nel mondo del cinema | è morta Brigitte Bardot A Bergamo con Alain Delon

È venuta a mancare Brigitte Bardot, icona del cinema francese. La nota attrice, 91 anni, è deceduta recentemente, come annunciato dalla fondazione a lei intitolata. La sua carriera e il suo contributo al mondo del cinema rimangono un patrimonio culturale di rilievo. Tra i ricordi, la sua presenza a Bergamo in compagnia di Alain Delon, simbolo di un’epoca.

L'ADDIO. E' morta Brigitte Bardot. La celebre attrice francese aveva 91 anni. Lo ha reso noto la Fondazione che porta il suo nome.

#UltimOra, lutto nel mondo del cinema. E' morta #BrigitteBardot, l'attrice francese aveva 91 anni . Lo ha reso noto la Fondazione che porta il suo nome, il #24novembre il ricovero a Tolone. Aggiornamenti nel #Tg2Rai delle ore 13,00 - facebook.com facebook

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Brigitte Bardot. Lo riportano i media. La star francese, ricoverata da tempo, aveva 91 anni #brigittebardot x.com

