Cinema e pubblicità come i registi più famosi hanno rivoluzionato gli spot in opere d’autore

Il ruolo delle immagini in movimento nel cinema e nella pubblicità. Per decenni, il cinema è stato considerato il territorio dell’ autore e delle opere artistiche pensate per la sala. La pubblicità, invece, viene spesso vista come un linguaggio più effimero, legato a un consumo rapido e a molteplici campagne. La storia delle immagini in movimento rivela che tra i due ambiti non ci sono mai state vere distinzioni: molti registi di spicco hanno lasciato un’impronta significativa anche negli spot pubblicitari, diventati vere e proprie opere cinematografiche di breve durata. Origini e sviluppo del rapporto tra cinema e pubblicità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

