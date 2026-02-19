Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari gare 20 febbraio tv streaming

Per il fatto che l’Italia partecipa alle finali di domani, gli eventi olimpici di Milano Cortina 2026 offrono un giorno ricco di emozioni. Sono in programma sette gare decisive, tra cui lo skicross femminile e le discipline di freestyle, come aerials e halfpipe. Inoltre, si disputano le prove di biathlon, speed skating e short track, con atleti italiani pronti a scendere in pista. La giornata si presenta intensa, con orari e dirette tv che permettono agli appassionati di seguire tutte le competizioni in tempo reale.

Giorno 14 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, venerdì 20 febbraio, l'Italia sarà protagonista nelle sette finali che assegneranno medaglie, ovvero lo skicross femminile, gli aerials maschili e l'halfpipe maschile di sci freestyle, la 15 km mass start maschile di biathlon, i 1500 metri femminili di speed skating, e la staffetta 5000 metri maschile ed i 1500 metri femminili di short track. Le maggiori speranze dell'Italia sono riposte nello speed skating con Francesca Lollobrigida, nello short track con la staffetta maschile e con Elisa Confortola, Arianna Sighel ed Arianna Fontana, nel biathlon con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin, e nello skicross con Andrea Chesi e Jole Galli.