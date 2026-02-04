Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari gare 5 febbraio tv streaming

Domani gli italiani scendono in pista per le prime gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Alle 8 del mattino si inizia con il doppio misto di curling, seguito dall’hockey su ghiaccio femminile, le qualificazioni del big air di snowboard e gli allenamenti di salto con gli sci. Nel pomeriggio ci sono le prove di sci alpino e slittino, tutte con gli atleti italiani pronti a mettere in mostra le loro abilità.

Giorno -1 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, giovedì 5 febbraio, l'Italia sarà protagonista nel doppio misto di curling, nell' hockey su ghiaccio femminile, nelle qualificazioni del big air maschile di snowboard, negli allenamenti di salto con gli sci e nelle prove cronometrate di sci alpino e slittino. Nella seconda prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino, che scatterà alle ore 11.30 sulla Pista Stelvio di Bormio, saranno al via cinque italiani, ovvero Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Christof Innerhofer. In contemporanea a Cortina d'Ampezzo, sull' Olympia delle Tofane, si disputerà la prima prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino, che vedrà al via Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni e Nadia Delago.

