Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari gare 4 febbraio tv streaming

Domani inizia ufficialmente la seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Alle ore 9.00 scatta il torneo di curling con la prima sessione del doppio misto, mentre nel pomeriggio gli azzurri scenderanno in pista per le prove di sci alpino e slittino. La giornata si preannuncia intensa, con molti italiani pronti a dare il massimo sotto gli occhi di milioni di spettatori in tv e streaming.

Giorno -2 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, mercoledì 4 febbraio, andranno in scena la prima sessione del round robin del doppio misto di curling, nonché le prove cronometrate di sci alpino e slittino, che vedranno degli azzurri al via. Nella prima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino, che scatterà alle ore 11.30 sulla Pista Stelvio di Bormio, saranno al via cinque italiani, ovvero Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Christof Innerhofer. A partire dalle ore 19.30, invece, sarà la volta dello slittino, con le prime due prove cronometrate del singolo maschile: in entrambe le circostanze saranno al via tre azzurri, ovvero Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani, 4 febbraio, si apre ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

