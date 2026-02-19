Tutti concordi | Bentornata Da Max Corà a Magnani | Ferrara scuola di running

Perché la Ferrara Marathon continua a essere un punto di riferimento nel mondo del running? La corsa, radicata nella tradizione sportiva di Ferrara, si è rafforzata nel tempo grazie a eventi storici e alla passione dei cittadini. Personaggi come Max Corà e Magnani sottolineano come la città abbia sempre saputo accogliere atleti di ogni livello, mantenendo vivo lo spirito competitivo e amatoriale. La passione per la corsa si trasmette di generazione in generazione, contribuendo a mantenere viva questa lunga tradizione. La città si prepara ora a un nuovo appuntamento.

La Ferrara Marathon non nasce certo oggi. Al contrario, affonda le proprie radici in una lunga tradizione podistica che ha reso la città e il territorio ferrarese un riferimento per il movimento del running italiano. Le prime edizioni della maratona si sono disputate inizialmente come Vigarano Marathon a partire dal 1979 e poi trasferite a Ferrara dal 1999; quaranta edizioni ufficiali tra il 1979 e il 2019. Gli organizzatori di questa lunga storia sono stati Nicola Stella, il pioniere che iniziò con la Vigarano Marathon, poi Giancarlo Corà e il figlio Massimo Corà. Il ritorno del 2027 rappresenta dunque la 41esima edizione della Ferrara Marathon. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

