Biasin sul rigore di Inter Liverpool | Ennesimo caso di tecnologia applicata al calcio è anti-calcio e in giro per l’Europa sono tutti concordi!

Il noto giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, si è espresso così in merito al rigore su Wirtz che ha deciso Inter Liverpool. Dalle colonne di Libero, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha commentato con asprezza l'episodio decisivo della sfida di Champions League. Secondo l'opinionista, il rigore concesso per il contatto tra il difensore Alessandro Bastoni e il trequartista Florian Wirtz non rappresenta un banale errore umano, bensì la prova di come la classe arbitrale stia maltrattando la tecnologia nel tentativo di preservare la propria centralità. Biasin ha etichettato l'analisi microscopica di una trattenuta così lieve come puro "anti-calcio", evidenziando come l'opinione pubblica europea sia concorde nel ritenere quanto accaduto a San Siro un'ingiustizia ai danni della Beneamata.