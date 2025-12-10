Moviola Inter Liverpool tutti concordi Il Corriere dello Sport durissimo | Scandaloso

La partita tra Inter e Liverpool, valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League, si è conclusa con una sconfitta dei nerazzurri. La moviola dell'incontro ha suscitato numerose polemiche, con il Corriere dello Sport che ha definito l'operato arbitrale

Moviola Inter Liverpool. L’Inter esce sconfitta da San Siro nella sesta giornata della fase a gironi di Champions League contro il Liverpool. Una gara decisa da un errore gravissimo dell’arbitro che fischia un rigore inesistente agli inglesi a 3 minuti dalla fine. Non solo la trattenuta di Bastoni è minima ma l’arbitro era a 5 metri, ha visto e non ha fischiato. Di conseguenza da protocollo il VAR non poteva intervenire perché non si tratta di chiaro ed evidente errore, cosa che invece ha fatto mandando al monitor il direttore di gara. Sui principali giornali italiani la moviola è unanime. Uno dei più duri è il Corriere dello Sport che scrive: “Si fa fatica a capire come Rosetti possa continuare a dare fiducia ad un arbitro che ha almeno (almeno) una OFR a partita in Europa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it