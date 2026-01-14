Paghe da fame per lavorare nei campi 12 ore al giorno pagati meno di 5 euro all' ora | due condanne per caporalato

Il caporalato rappresenta una grave forma di sfruttamento del lavoro agricolo, come dimostrano le recenti condanne a Ancona di un zio e nipote pachistani. Accusati di aver pagato salari inferiori alle cinque euro all’ora e di aver sfruttato connazionali con turni di 12 ore, i tribunali hanno condannato i responsabili per intermediazione illecita e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

