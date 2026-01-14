Paghe da fame per lavorare nei campi 12 ore al giorno pagati meno di 5 euro all' ora | due condanne per caporalato
Il caporalato rappresenta una grave forma di sfruttamento del lavoro agricolo, come dimostrano le recenti condanne a Ancona di un zio e nipote pachistani. Accusati di aver pagato salari inferiori alle cinque euro all’ora e di aver sfruttato connazionali con turni di 12 ore, i tribunali hanno condannato i responsabili per intermediazione illecita e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
ANCONA – Zio e nipote accusati di caporalato per aver sfruttato dei connazionali. Il tribunale dorico ha condannato i due, di origine pachistana, per intermediazione illecita e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo la pubblica accusa reclutavano e si approfittavano di braccianti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Catania, blitz anti-caporalato. Alloggi fatiscenti e paghe di 1,26 euro l’ora
Leggi anche: ‘Caporalato’ al lavaggio auto, dipendenti pagati 2,6 euro l’ora. E uno di loro preso a schiaffi
Caporalato dal barbiere: paghe da fame per turni di 12 ore, senza riposo settimanale - Firenze, 9 giugno 2025 – In due negozi di parrucchiere per uomo a Campi Bisenzio (Firenze) sono emersi casi di caporalato con forme inique di sfruttamento. lanazione.it
La guerra ce l'abbiamo in casa, da tempo! Si chiamava Pietro Zantonini il lavoratore di 55 anni, addetto alla vigilanza in un cantiere olimpico di Cortina, morto di freddo durante il turno di lavoro. Aveva un contratto a termine, in un settore di quelli con paghe da facebook
