E’ Piazza Italia il marchio di moda in amministrazione giudiziaria | Paghe da fame e sfruttamento da parte dei terzisti

Prato, 2 febbraio 2026 – La procura ha aperto un’indagine su Piazza Italia, che ora si trova in amministrazione giudiziaria. Secondo le accuse, i lavoratori erano sottopagati, con turni massacranti e condizioni di sfruttamento da parte dei terzisti. L’azienda, invece, otteneva margini di profitto che arrivavano quasi al 300% sui costi di produzione. La situazione ha fatto scoppiare il caso, mentre i sindacati chiedono interventi immediati.

Prato, 2 febbraio 2026 – Turni massacranti, paghe minime. E un guadagno, da parte dell’azienda committente, che sfiorava il 300% rispetto ai costi di produzione. Con queste accuse è stata posta in amministrazione giudiziaria l’azienda Piazza Italia, con negozi di moda in tutta Italia e anche in Toscana. Un marchio conosciuto, che adesso sarà affidata a un amministratore esterno, secondo appunto ciò che prevede la misura. Le indagini hanno ricostruito cosa accadeva. Piazza Italia, che ha sede in Campania, a Nola (Napoli) ha esternalizzato diverse produzioni ad aziende pratesi del pronto moda. Che per rispettare i tempi di consegna avrebbero sottoposto i dipendenti a turni massacranti, insostenibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Tribunale di Firenze ha deciso di mettere sotto amministrazione giudiziaria Piazza Italia, una delle catene di abbigliamento più conosciute in Italia.

Piazza Italia è stata posta sotto amministrazione giudiziaria.

