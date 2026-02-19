Andrea Lucidi, giornalista italiano, è stato arrestato in Turchia durante una visita con una delegazione internazionale. La notizia arriva da un comunicato di International Solidarity for Political Prisoners, che denuncia il fermo dell’autorevole cronista. Secondo quanto riferito, l’arresto sarebbe avvenuto in un momento di tensione nella regione, senza dettagli chiari sulle accuse rivolte a Lucidi. La famiglia e i colleghi sono preoccupati e chiedono chiarimenti alle autorità turche. La vicenda si aggiunge alle tensioni tra Italia e Turchia su questioni di libertà di stampa.

Il giornalista italiano Andrea Lucidi è stato arrestato in Turchia insieme a una delegazione internazionale, secondo quanto riferito in una nota diffusa dall'organizzazione International Solidarity for Political Prisoners (IS4PP). La delegazione, composta da avvocati, giornalisti e difensori dei diritti umani, era arrivata ieri nel Paese per effettuare ispezioni in loco sui nuovi modelli carcerari e sulle rigide condizioni di isolamento. Questa mattina i membri del gruppo sono stati fermati e posti in arresto., Il Consolato Generale d'Italia a Istanbul sta seguendo la vicenda del giornalista italiano Andrea Lucidi che è stato fermato nel pomeriggio odierno dalla polizia turca insieme ad altri colleghi di diverse nazionalità e condotto presso un centro di espulsione nei pressi di Istanbul, dove si troverebbe tuttora. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Turchia, un giornalista italiano è stato arrestato

Can Yaman è stato arrestato in TurchiaCan Yaman, noto attore turco, è stato recentemente arrestato a Istanbul con l’accusa di consumo e possesso di droga.

Can Yaman è stato arrestato in Turchia in un raid antidrogaL’attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine legata al traffico di sostanze stupefacenti.

Mert Ramazan Demir için müjdeli haber geldi. #SeyFer ‘in taklidi çok artt

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.