Can Yaman è stato arrestato in Turchia in un raid antidroga
L’attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine legata al traffico di sostanze stupefacenti. Conosciuto in Italia per ruoli in serie televisive di successo e per il ruolo di Sandokan, la notizia ha suscitato attenzione. Al momento, le autorità turche stanno conducendo approfondimenti per chiarire l’accaduto.
L’attore turco Can Yaman, popolarissimo in Italia per aver interpretato il ruolo di protagonista in alcune serie tivù di successo e nuovo volto di Sandokan, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti. Il fermo è avvenuto a Istanbul, nell’ambito di blitz che nella notte tra il 9 e il 10 gennaio hanno colpito nove night club della metropoli affacciata sul Bosforo: assieme a Yaman sono state fermate altre sei persone, tra cui la collega attrice Selen Görgüzel, alcuni pusher e un gestore di un locale. L’operazione di polizia sta andando avanti da diverse settimane e ha già portato all’arresto di oltre 20 personaggi noti in Turchia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Choque noticisa:Can Yaman fue detenido en una operación antidrogas dirigida a celebridades!
