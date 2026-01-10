L’attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine legata al traffico di sostanze stupefacenti. Conosciuto in Italia per ruoli in serie televisive di successo e per il ruolo di Sandokan, la notizia ha suscitato attenzione. Al momento, le autorità turche stanno conducendo approfondimenti per chiarire l’accaduto.

L’attore turco Can Yaman, popolarissimo in Italia per aver interpretato il ruolo di protagonista in alcune serie tivù di successo e nuovo volto di Sandokan, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti. Il fermo è avvenuto a Istanbul, nell’ambito di blitz che nella notte tra il 9 e il 10 gennaio hanno colpito nove night club della metropoli affacciata sul Bosforo: assieme a Yaman sono state fermate altre sei persone, tra cui la collega attrice Selen Görgüzel, alcuni pusher e un gestore di un locale. L’operazione di polizia sta andando avanti da diverse settimane e ha già portato all’arresto di oltre 20 personaggi noti in Turchia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Can Yaman è stato arrestato in Turchia in un raid antidroga

Leggi anche: Can Yaman arrestato in Turchia: l’attore coinvolto in un’indagine antidroga

Leggi anche: Can Yaman nella bufera: arrestato in Turchia in un maxi blitz antidroga!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Arrestato a Istanbul Can Yaman, l'accusa: traffico e consumo di droga - Il popolare attore turco è stato fermato nella metropoli sul Bosforo insieme ad altre sei persone, nell'ambito di un'indagine su personaggi famosi, giornalisti e vip ... msn.com