Can Yaman è stato arrestato in Turchia

Can Yaman, noto attore turco, è stato recentemente arrestato a Istanbul con l’accusa di consumo e possesso di droga. L’episodio ha coinvolto anche altre star turche, tra cui l’attrice protagonista di Innocence. La notizia, riportata da Il Difforme, ha suscitato attenzione nel mondo dello spettacolo e tra i fan, sollevando questioni sulla situazione attuale delle celebrità in Turchia.

Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga: con lui altre sei persone, anche un'attrice - Terremoto nel mondo dello spettacolo: l'attore Can Yaman, volto amatissimo di numerose serie televisive di successo, è stato arrestato a Istanbul. leggo.it

Can Yaman arrestato per "consumo droga" in Turchia - Il fermo dell'attore, popolarissimo in Italia, nell'ambito di un'indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi ... huffingtonpost.it

Choque noticisa:Can Yaman fue detenido en una operación antidrogas dirigida a celebridades!

Sandokan è stato rinnovato per la stagione 2: la fiction di Rai 1 con Can Yaman riparte dal finale che apre la rotta verso Mompracem. Con ascolti solidi e diversi interrogativi ancora in sospeso, il prossimo capitolo promette di riprendere avventura, legami e nu - facebook.com facebook

Raoul Bova e Can Yaman sono gli ospiti della prima puntata di #cepostaperte in onda domani sera su Canale 5. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.