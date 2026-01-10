Can Yaman è stato arrestato in Turchia
Can Yaman, noto attore turco, è stato recentemente arrestato a Istanbul con l’accusa di consumo e possesso di droga. L’episodio ha coinvolto anche altre star turche, tra cui l’attrice protagonista di Innocence. La notizia, riportata da Il Difforme, ha suscitato attenzione nel mondo dello spettacolo e tra i fan, sollevando questioni sulla situazione attuale delle celebrità in Turchia.
Choque noticisa:Can Yaman fue detenido en una operación antidrogas dirigida a celebridades!
