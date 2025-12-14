La Farnesina segue assalto australiano

La Farnesina e il Consolato Generale d'Italia a Sydney stanno monitorando attentamente la situazione a Bondi Beach, dove si è verificato un assalto da parte di cittadini australiani. Le autorità italiane seguono con attenzione gli sviluppi dell'evento, garantendo assistenza e informazioni ai cittadini italiani presenti nella zona.

11.36 "La Farnesina e il Consolato Generale d'Italia a Sydney monitorano la situazione a Bondi Beach. Il Ministro Antonio Tajani ne segue l'evoluzione". E' quanto si legge sull'account X del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E forniscono i loro contatti di riferimento: "Per qualsiasi emergenza o segnalazione vi invitiamo a contattare: il Consolato al +61 410308768 #UnitàdiCrisi al +390636225 oppure via email a unita.crisiCHIOCCIOLAesteri.it ".