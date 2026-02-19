Tudor è stato chiamato dal Tottenham perché specialista in salvezze Il club teme il tracollo economico

Il Tottenham ha contattato Tudor, esperto in salvezze, perché teme il rischio di retrocedere dalla Premier League. La situazione si è complicata dopo una serie di sconfitte che hanno messo in crisi il club, preoccupato per le conseguenze economiche di una retrocessione. La perdita di introiti e diritti tv potrebbe colpire duramente la società. La decisione di chiamare Tudor dimostra quanto il club si stia preparando a un possibile scenario negativo. La squadra si prepara quindi a una sfida cruciale in campo e fuori.

Cosa accadrebbe davvero se il Tottenham retrocedesse dalla Premier League? La domanda è semplice quanto efficace. Prova a dare risposta Elias Burke, editorialista di Athletic. Se la nomina di Igor Tudor a nuovo allenatore del Tottenham Hotspur insegna qualcosa, scrive la pagina sportiva del New York Times, è che il consiglio di amministrazione teme concretamente lo spettro della retrocessione. Il 47enne croato ha salvato due volte l'Udinese dalla retrocessione in Serie A, prima di sistemare situazioni complicate all'Olympique de Marseille e alla Juventus, garantendo in entrambi i casi la qualificazione alla Champions League.