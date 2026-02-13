Tudor al Tottenham | l' ex Juve fino a giugno con il club londinese Manca solo la firma

Tudor si è unito al Tottenham per sei mesi, dopo aver lasciato la Juventus ad ottobre. La sua nomina arriva in un momento di crisi per il club londinese, che ha appena licenziato l’allenatore Frank. La firma ufficiale è ancora in attesa, ma l’accordo sembra ormai definito tra le parti. Tudor, che ha già guidato diverse squadre in Italia e in Europa, dovrà cercare di risollevare le sorti degli Spurs in questa fase delicata.

Dopo l'esonero alla Juve Igor Tudor a un passo dal ritorno in panchina. È quasi fatta con il Tottenham. Manca solo la firma, fino a giugno, con il club londinese. Gli Spurs, sedicesimi in Premier League e però qualificati direttamente agli ottavi di Champions League, ha da poco esonerato il tecnico Thomas Frank. Tudor, alla prima esperienza in Inghilterra, ritrova Kolo Muani, già allenato nell'ultima parte della scorsa stagione alla Juventus.