Tubercolosi a scuola su uno studente di 13 anni | iniziato il monitoraggio sui contatti stretti
A Trieste, un ragazzo di 13 anni si è ammalato di tubercolosi, causando preoccupazione tra familiari e insegnanti. L’azienda sanitaria ha immediatamente avviato le verifiche sui compagni di classe e sui contatti stretti del giovane. Sono stati identificati e invitati a sottoporsi a controlli medici per evitare la diffusione del batterio. Il caso è stato comunicato alle autorità sanitarie locali, che monitorano attentamente la situazione. La scuola ha adottato misure di sicurezza per proteggere studenti e personale.
TRIESTE - Uno studente di 13 anni ha contratto la tubercolosi. A renderlo noto è il servizio di igiene e sanità pubblica che ha anche già attivato, secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali e regionali, le procedure d'indagine epidemiologica e di sorveglianza sanitaria previste. «La scuola è stata prontamente contattata da Asugi per fornire a famiglie e docenti informazioni chiare e puntuali, nonché le indicazioni sugli eventuali accertamenti diagnostici previsti», fanno sapere del servizio igiene e sanità che evidenza anche come l'indagine epidemiologica sia finalizzata ad individuare e monitorare eventuali contatti stretti che possano aver avuto un'esposizione prolungata con il ragazzino. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Caso di tubercolosi a Montallegro, avviati dall'Asp i controlli su familiari e contatti strettiÈ stato confermato un caso di tubercolosi a Montallegro.
Caso di tubercolosi in una scuola di Grosseto: sorveglianza attiva per i contattiL’Asl Toscana Sud Est ha avviato misure di sorveglianza attiva dopo la diagnosi di tubercolosi in uno studente di un liceo di Grosseto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tubercolosi in una scuola a Monfalcone, Asugi: Caso isolato, al lavoro per i test; Tubercolosi a scuola, caso all'istituto Pertini di Monfalcone: Attivate le misure previste per il controllo della malattia infettiva; Caso di tubercolosi in una scuola a Monfalcone: Attivate misure per controllo della malattia, test in corso; Monfalcone, rilevato un caso di tubercolosi a scuola: scattano gli screening.
Tubercolosi in alunno di 13 anni: ASUGI avvia indagine epidemiologica e sorveglianza nella scuola(cs ASUGI) - Si rende noto che, a seguito della diagnosi odierna di un caso di tubercolosi in un alunno di 13 anni frequentante un istituto scolastico del territorio, il Servizio di Igiene e Sanità Pu ... triestecafe.it
Tubercolosi in Italia. Allarme nella scuola, un caso già accertato: Test in corsoÈ stato accertato un caso di tubercolosi all’interno dell’Isis Sandro Pertini di Monfalcone, in provincia di Gorizia. A comunicarlo ufficialmente è stata ... thesocialpost.it
TUBERCOLOSI A SCUOLA IN FVG | «Scattano test e misure di controllo» -> https://www.nordest24.it/caso-tubercolosi-isis-controlli facebook
Caso di tubercolosi in una scuola a Monfalcone: "Attivate misure per controllo della malattia, test in corso" x.com