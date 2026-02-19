Tubercolosi a scuola su uno studente di 13 anni | iniziato il monitoraggio sui contatti stretti

A Trieste, un ragazzo di 13 anni si è ammalato di tubercolosi, causando preoccupazione tra familiari e insegnanti. L’azienda sanitaria ha immediatamente avviato le verifiche sui compagni di classe e sui contatti stretti del giovane. Sono stati identificati e invitati a sottoporsi a controlli medici per evitare la diffusione del batterio. Il caso è stato comunicato alle autorità sanitarie locali, che monitorano attentamente la situazione. La scuola ha adottato misure di sicurezza per proteggere studenti e personale.

TRIESTE - Uno studente di 13 anni ha contratto la tubercolosi. A renderlo noto è il servizio di igiene e sanità pubblica che ha anche già attivato, secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali e regionali, le procedure d'indagine epidemiologica e di sorveglianza sanitaria previste. «La scuola è stata prontamente contattata da Asugi per fornire a famiglie e docenti informazioni chiare e puntuali, nonché le indicazioni sugli eventuali accertamenti diagnostici previsti», fanno sapere del servizio igiene e sanità che evidenza anche come l'indagine epidemiologica sia finalizzata ad individuare e monitorare eventuali contatti stretti che possano aver avuto un'esposizione prolungata con il ragazzino.