Caso di tubercolosi a Montallegro avviati dall' Asp i controlli su familiari e contatti stretti

È stato confermato un caso di tubercolosi a Montallegro. L’Asp di Agrigento ha avviato i controlli su familiari e contatti stretti, come comunicato dal sindaco Giovanni Cirillo sui social. Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza della comunità e prevenire eventuali ulteriori sviluppi.

