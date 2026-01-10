Caso di tubercolosi a Montallegro avviati dall' Asp i controlli su familiari e contatti stretti
È stato confermato un caso di tubercolosi a Montallegro. L’Asp di Agrigento ha avviato i controlli su familiari e contatti stretti, come comunicato dal sindaco Giovanni Cirillo sui social. Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza della comunità e prevenire eventuali ulteriori sviluppi.
Un caso di tubercolosi è stato accertato a Montallegro. A comunicarlo è stato il sindaco Giovanni Cirillo attraverso un post pubblicato sui social, nel quale ha riportato le informazioni ricevute dall’Asp di Agrigento.“Sono stato contattato dall’Asp di Agrigento che mi ha riferito che il caso di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
