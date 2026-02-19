L’ex presidente Donald Trump ha deciso di inviare una vasta flotta nel Golfo Persico, coinvolgendo più di 100 caccia e numerose navi da guerra. La mossa deriva dalle tensioni crescenti con Teheran, che minaccia di destabilizzare la regione. La “big armada” comprende anche sistemi di difesa e centri di comando, pronti a intervenire in caso di escalation. La presenza militare mira a rafforzare la posizione degli Stati Uniti e a scoraggiare eventuali attacchi. La regione osserva attentamente questa nuova dimostrazione di forza.

Oltre 100 caccia e altri velivoli militari, una quindicina di navi da guerra, lancia-missili, sistemi difensivi, centri operativi di supporto. La potenza di fuoco aerea che gli Usa di Donald Trump stanno schierando in Medio Oriente, mentre il presidente minaccia la possibilità di un intervento contro l’Iran in caso di un mancato accordo sui piani nucleari di Teheran, è la maggiore dai tempi dell’invasione dell’Iraq nel 2003. A riportarlo è il Wall Street Journal, che così come altri media ha analizzato in dettaglio, sulla base di fonti militari e sistemi aperti di tracciamento, portata e caratteristiche di questa «big armada» (come l’ha chiamata Trump stesso). 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump schiera la “big armada” contro Teheran: portaerei e 100 caccia nella regione

Caccia, piloti e gruppo d'attacco: com'è composta l'"Armada" di Trump della portaerei LincolnLa portaerei americana Uss Abraham Lincoln si trova ora nelle acque del Medio Oriente, insieme alla sua squadra di navi e sottomarini.

USA-Iran, Trump potrebbe attaccare Teheran già questo weekend: 2 portaerei, navi da guerra e caccia F-35 pronti al viaGli Stati Uniti temono un attacco di Iran, perché Teheran ha annunciato esercitazioni militari vicino a zone strategiche.

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.