Caccia piloti e gruppo d' attacco | com' è composta l' Armada di Trump della portaerei Lincoln

La portaerei americana Uss Abraham Lincoln si trova ora nelle acque del Medio Oriente, insieme alla sua squadra di navi e sottomarini. È arrivata in zona sotto il controllo del Centcom, che monitora e gestisce le operazioni militari nella regione. La presenza della nave segna un rafforzamento della presenza statunitense in un’area calda, con il rischio di interventi in Iran che si fanno sempre più concreti.

La portaerei americana Uss Abraham Lincoln è giunta a destinazione e ora incrocia nelle acque del Medio Oriente insieme al suo gruppo da battaglia, nell'area di responsabilità del Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti che ha pianificato un possibile intervento militare contro obiettivi di alto livello in Iran. Come portaerei della classe Nimitz, la Uss Abraham Lincoln, già schierata nel Golfo Persico durante la c risi che infiammò lo Stretto di Hormuz nel 2019, trasporta con sé un gruppo imbarcato di almeno novanta velivoli ad ala fissa e ala rotante. Lunga 333 metri, con le sue 100.000 tonnellate di stazza, la Lincoln, quinta portaerei della sua classe, è spinta da una coppia di reattori nucleari e porta con sé un equipaggio di 5. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caccia, piloti e gruppo d'attacco: com'è composta l'"Armada" di Trump della portaerei Lincoln Approfondimenti su Uss Abraham Lincoln Iran news, “Il Pentagono trasferisce uomini e mezzi in Medio Oriente”. In arrivo il gruppo di attacco della portaerei Lincoln Il Pentagono ha trasferito uomini e mezzi nel Medio Oriente, preparando il gruppo di attacco della portaerei Lincoln. Guerra Usa-Iran alle porte? Trump minaccia attacco armato e la portaerei americana Lincoln sparisce dai radar La tensione tra Stati Uniti e Iran sale ancora di livello. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Uss Abraham Lincoln Argomenti discussi: Tragedia negli Stati Uniti: pilota e istruttore siciliano di F-35 muore in un incidente; Incidente stradale negli US.A.. Morto il Maggiore pilota istruttore Salvatore Carpitano. –; Tragico incidente stradale in Arizona: muore il Maggiore dell’Aeronautica Militare Salvatore Carpitano. Dopo Amendola e Ghedi ecco Trapani: terza base per gli F-35 e centro di addestramento internazionaleLa base aerea di Trapani-Birgi, sede del 37esimo Stormo caccia, diventerà il primo centro ... msn.com Ecco il drone che ti fa sentire come un pilota da cacciaUn aereo RC VTOL con visore FPV e radar simula il volo in cabina al CES 2026 ... msn.com I piloti dei caccia NATO non sono più bravi perché volano di più, ma perché usano moltissimo i simulatori di volo. La nuova frontiera della formazione in medicina sono i simulatori, e noi all’Università San Raffaele siamo orgogliosi di essere all’avanguardia a li - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.